中職／桃園攻破徐若熙 曾總：照打擊教練給的數據

樂天桃猿隊今天回到桃園球場出賽，復賽後首度返家，重砲捕手林泓育單場3安打，包括2支二壘打，獲選單場MVP的好表現領銜下，猿隊以4：2擒下味全龍隊，也讓「怪物新人」徐若熙4局、失2分吞下第4敗。

今天是徐若熙的第10場出賽，猿隊面對他首局就有收穫，陳晨威先敲安打後盜上二壘，陳俊秀補上二壘打、帶1分打點，第4局林泓育先敲二壘打，趁廖健富的中外野飛球進占三壘，朱育賢的滾地球送回第2分，猿隊取得2：1超前。

徐若熙4局投完共用66球後退場，被敲4安打、失2分都是責失分，防禦率漲為1.85。

猿隊洋投霸林爵先發5.1局，第6局留下兩位壘上跑者，交給王躍霖接手，雖面臨滿壘危機，但黃柏豪敲出雙殺打，猿隊驚險守住領先，6局下靠林泓育的安打再追加1分，8局下靠林泓育、陳俊秀的兩支二壘打串聯，再打下保險分。

猿隊中心棒次此役可以有效打回分數，林泓育、陳俊秀、朱育賢都有打點進帳。談到第三度碰上徐若熙，猿隊總教練曾豪駒指出，「打擊教練都有提供很多數據，每個人都有照打擊教練提供的數據下去攻擊，這是最好的。」

林泓育繳出3安猛打，第4局與陳俊秀趁外野高飛球推進壘包的「雙胖」跑壘也很吸睛，林泓育表示，「不管打第幾棒，上來打都是全力以赴，想把當下情況做好。」

龍隊打線遭到壓制，在第4局由曾陶鎔的一壘打、黃柏豪的二壘打串聯，打下1分；9局面對陳禹勳，黃柏豪再敲二壘打，進占三壘後靠暴投跑回分數，龍隊終場仍以2分之差吞敗。