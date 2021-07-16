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中職／助總點名近況好 陳文杰本季首轟獵獅兼寫紀錄

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
陳文杰開轟。 擷圖自兄弟官方粉絲團
陳文杰開轟。 擷圖自兄弟官方粉絲團

才被總教練林威助點名近況不錯，中信兄弟隊外野手陳文杰今天就敲出球隊復賽首轟，成為台南球場第1600轟的意外名字，也幫助兄弟以8：3擊敗統一獅隊，復賽首戰就奪勝。

陳文杰4局上從飛利士手中轟出兩分砲，幫球隊追近到1分差，以2：3落後，這是個人本季首轟，生涯4發全壘打都是對獅隊敲出，且3轟都在台南球場，也是有緣。

90年歷史的台南球場是中職第一座達到1600轟的球場，從1990年三商隊鷹俠敲出第1轟開始，在這座球場累積最多轟的是獅隊「大學長」高國慶的54轟。

這1分落後，兄弟先在5局上靠著傷癒復出的林智勝敲回追平分，8局上更是猛敲5安，包括高宇杰的超前安、陳子豪的兩分砲，一口氣取得5分領先。

兄弟先發投手德保拉雖然丟掉追平本季最多的3分責失，但是116球投滿7局，等到隊友支援，收下本季第8勝，獨居聯盟勝投王，加上今天7K，69次三振也是聯盟最多，防禦率1.69排第三，前兩名布里悍、泰迪都已離台。

陳文杰 高國慶 林智勝

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