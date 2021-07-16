中職／徐若熙先發4局失2分 10場先發拿不到勝投

味全龍隊「怪物新人」徐若熙的第10場出賽，確定還是拿不到生涯首勝，今天對樂天桃猿隊先發投4局、失2分，最快球速150公里，退場時球隊以1：2落後。

徐若熙為本季最受注目的新人，儘管成績出色，但礙於球數、局數限制，一直無法取得勝投資格，前9場先發累積0勝3敗、防禦率1.54，今天是他本季第10場出賽，復賽後首度登板。

面對徐若熙，猿隊首局就有收穫，陳晨威先敲安打後盜上二壘，陳俊秀補上二壘打、帶1分打點，第4局林泓育先敲二壘打，趁廖健富的中外野飛球進占三壘，朱育賢的滾地球送回第2分，猿隊再度取得2：1超前。

徐若熙4局投完共用66球後退場，被敲4安打、失2分都是責失分，防禦率漲為1.85，此役確定不會有勝投進袋，還得寄望隊友幫忙擺脫敗投。