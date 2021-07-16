日職／明星賽初體驗未敲安 吳念庭有話對台灣球迷說

首次獲選日本職棒明星賽，西武隊吳念庭就扛起首戰先發第七棒，今天在西武主場留下2打數無安打的成績，樂天隊宋家豪則未上場，洋聯明星隊最終以4：5輸給央聯。

吳念庭生涯在明星賽的前兩打席，先在2局下二壘有人時，對巨人隊左投高橋優貴敲出一壘滾地出局，4局面對養樂多隊右投清水昇，雖然把球打得強勁，但也被一壘手攔下刺殺，到7局下則被中村剛也代打換下。

相隔七年再次有台灣球員入選明星賽，吳念庭在接受西武隊訪問時，想對台灣球迷說：「第一次參加全明星賽，很開心可以被選入，也很開心站上先發的舞台，雖然沒有安打出現，但是在這麼多厲害選手中，能夠出場真的很開心。」

吳念庭很享受明星賽的氣氛，第一次跟別隊球員打球，對於軟銀隊松田宣浩在板凳區炒熱氣氛也感到印象深刻。

雖然沒有在主場敲安，但吳念庭也期待下一戰到樂天隊主場，能夠有機會再上場，「會盡全力表現，努力繳出好成績。」

另一位入選明星賽的宋家豪，雖然此戰未上場，但明天回到東北，在主場球迷面前獻技的機會較大。

洋聯明星隊雖然靠著2局山川穂高的2分打點二壘打、3局萊德（Brandon Laird）陽春砲取得3：0領先，不過5、6局各掉2分，最終以1分差落敗，菊池涼介4打數4安打包括一發兩分砲，獲選MVP。

吳念庭分享明星賽心得：https://twitter.com/lions_official/status/1416003175597838337?s=20