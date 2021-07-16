中職／獅隊開綠燈 林靖凱研究投手動作並列盜壘王

中職統一獅隊野手林靖凱13日復賽首戰，攻守跑都有表現，單場2安2打點、2次盜壘成功，目前盜壘數並列聯盟盜壘王，林靖凱表示，盜壘部分教練開綠燈，也會針對投手動作討論。

統一獅隊13日復賽首戰與樂天桃猿隊交手，首局就展現速度優勢，林靖凱靠著保送上壘，單局跑出2次盜壘成功，成功盜回本壘、幫助球隊取得領先；林靖凱復賽首戰3打數敲出2支安打，貢獻2分打點、有2得分。

獅隊今年球季善用速度戰，目前聯盟盜壘排行榜上前5名有3位獅隊的球員，林靖凱和陳傑憲目前都是13盜、並列盜壘王，蘇智傑也跑出9次盜壘成功。

林靖凱表示，跑壘方面教練團都是開綠燈，球員、教練也會彼此討論每個投手的投球動作，找到方式讓自己可以跑得更輕鬆。

復賽首戰就有不錯表現，林靖凱表示，延賽期其實蠻煎熬的，一下子說要打、一下子又說要延期，只能不斷地練習，找到最好的調整方式，為比賽開打做準備。