快訊

美利堅「不」合眾國！民調指這兩群人最想脫美

俄國西伯利亞地區驚傳客機失蹤 機上載有17人

中職／獅隊開綠燈 林靖凱研究投手動作並列盜壘王

中央社 / 台北16日電
統一獅林靖凱。 報系資料照
統一獅林靖凱。 報系資料照

中職統一獅隊野手林靖凱13日復賽首戰，攻守跑都有表現，單場2安2打點、2次盜壘成功，目前盜壘數並列聯盟盜壘王，林靖凱表示，盜壘部分教練開綠燈，也會針對投手動作討論。

統一獅隊13日復賽首戰與樂天桃猿隊交手，首局就展現速度優勢，林靖凱靠著保送上壘，單局跑出2次盜壘成功，成功盜回本壘、幫助球隊取得領先；林靖凱復賽首戰3打數敲出2支安打，貢獻2分打點、有2得分。

獅隊今年球季善用速度戰，目前聯盟盜壘排行榜上前5名有3位獅隊的球員，林靖凱和陳傑憲目前都是13盜、並列盜壘王，蘇智傑也跑出9次盜壘成功。

林靖凱表示，跑壘方面教練團都是開綠燈，球員、教練也會彼此討論每個投手的投球動作，找到方式讓自己可以跑得更輕鬆。

復賽首戰就有不錯表現，林靖凱表示，延賽期其實蠻煎熬的，一下子說要打、一下子又說要延期，只能不斷地練習，找到最好的調整方式，為比賽開打做準備。

林靖凱 統一獅 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／獅隊復賽首戰大捷 餅總說林靖凱打跑守都是功臣

中職／布雷克好投、林安可開轟 獅隊復賽首戰打爆猿軍

中職／統一選秀策略高明 五年換血成獅子王

中職／旅外投手都是前隊友 蘇智傑期待對決

相關新聞

中職／3縣市點頭復賽包括雙北 悍將、龍隊可以返家作戰

中職本周在台南、斗六、桃園3座球場成功復賽，今天增加3縣市政府同意中職舉辦閉門比賽，包括雙北的天母、新莊球場，味全龍、富...

日職／謙稱「成績好過頭」 吳念庭接受專訪談改變

西武隊台灣好手吳念庭今天首次在日本職棒明星賽出戰，日本媒體「Number」也推出專訪，吳念庭暢談得點圈高打擊率原因以及做...

日職／憧憬林威助赴日 吳念庭盼帶動更多孩子挑戰日職

西武隊台灣好手吳念庭今年打出生涯最佳成績，也獲選進入明星賽，一舉一動都成為台灣球迷關注焦點，他也希望自己的活躍能夠讓更多...

中職／王溢正續放牛棚 曾總相信他能很快調整回來

樂天桃猿隊在復賽首戰以大敗收場，總教練曾豪駒坦言不如預期，但相信第一場比賽過後會好轉；35歲本土左投王溢正前役沒拿到出局...

中職／獅隊開綠燈 林靖凱研究投手動作並列盜壘王

中職統一獅隊野手林靖凱13日復賽首戰，攻守跑都有表現，單場2安2打點、2次盜壘成功，目前盜壘數並列聯盟盜壘王，林靖凱表示...

中職／下周賽程公布 悍將20日要回新莊比賽了

中職今天公布下周賽程，富邦悍將隊20日就能回到新莊球場作戰，澄清湖、洲際球場也都有安排賽事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。