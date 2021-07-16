中職／一軍初登場閉門打 李丞齡：家人有看到就開心

統一獅隊20歲外野手李丞齡等到一軍初登板，13日的復賽首戰就先發，也敲回生涯第1分打點，雖然沒有觀眾見證，但能夠透過轉播讓家人看到，他已經很開心。

李丞齡在2018年選秀第四輪加入獅隊，原本是捕手身分，他認為前兩年因為做為菜鳥，不懂得消化教練、學長給的資訊，「心理上影響滿大的，投球也有失憶症。」

到去年李丞齡轉任外野，延賽期間跟著一軍練習，慢慢有成長，隊內賽的表現讓總教練林岳平注意到，獲得出賽機會，李丞齡表示：「今年比較了解自己，知道要做什麼功課、什麼訓練。」

這段期間李丞齡最常請教的是陳傑憲，希望提升自己的擊球率，在打擊準備動作上有所收穫，知道要有充足時間去面對投手，「對我打擊有很大幫助。」

第一次一軍出賽，李丞齡提前收到教練通知，但真的上場了還是會緊張，表現自評70分，「身體是沒感覺，但心理上悶悶的。」他也通知家人、朋友在電視前觀看，「能讓家人看到就很開心。」