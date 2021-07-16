中職／王溢正續放牛棚 曾總相信他能很快調整回來

樂天桃猿隊在復賽首戰以大敗收場，總教練曾豪駒坦言不如預期，但相信第一場比賽過後會好轉；35歲本土左投王溢正前役沒拿到出局數狂瀉4分，曾總對他仍有信心，「相信他是有經驗的選手，經過短時間調整應該會變好。」

猿隊前一戰以1：8不敵統一獅隊，王溢正在第7局登板面對4人次沒拿到出局數，先投出2保送，再被敲2安打退場，丟掉4分（2責失分），戰局至此崩盤。

曾豪駒指出，「我們在休季期間的調整，他的狀況其實都還不錯，可能太久沒比賽，節奏上沒掌握到，相信他是有經驗的選手，經過短時間調整應該會變好。」

王溢正的定位仍會持續放在牛棚，本土先發投手人選交給翁瑋均、黃子鵬、張喜凱，明天就將由黃子鵬先發，對上味全龍隊林子昱。

球員在復賽首戰投、打表現都欠佳，曾豪駒指出，「第一場比賽結果不如預期， 選手在延賽期間調整其實都還不錯，但可能比賽中有點急躁。」他說：「棒球就是這樣，覺得掌握不錯，但過程中想表現，難免不夠有耐心，相信經過第一場之後，大家都會慢慢把狀況掌握回來。」