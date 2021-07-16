中職／因疫情返家打疫苗 悍將前洋投傑斯轉投效墨西哥聯盟

前富邦悍將洋投傑斯9日因私人因素離隊，他稱想返家施打疫苗，如今，他已在墨西哥聯盟找到新東家，披上紅魔鬼隊戰袍。

今年中職賽季受奧運和疫情影響，悍將洋投邦威宣布離隊參與奧運後，傑斯也因個人因素自請離隊，悍將投手戰力再減一。日前接受外媒訪問時傑斯表示，自己是為了能夠接種疫苗返回墨西哥，而且台灣疫情嚴峻，返家感覺更安全。當時他就提到，雖然中職停賽，但他每周都有持續進行訓練，身體狀態不錯，將來不排除在墨西哥聯賽球隊打球，沒想到一語成讖。

過去傑斯曾效力於墨西哥冬季聯盟庫利亞坎蕃茄人隊，2020-21賽季繳出4勝2敗防禦率1.74的成績，獲得富邦悍將青睞，本季來到中職共出賽9場，成績4勝5敗，防禦率3.43。

昨天墨西哥紅魔鬼隊為傑斯舉行加盟記者會，他表示，自己收到很多球隊的邀請，而紅魔鬼隊是支歷史悠久的傳統勁旅，他會盡己所能幫助球隊拿下總冠軍。