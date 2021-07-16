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日職／東奧停賽期阪神虎讓洋將回家 陳偉殷未考慮返台

聯合新聞網 / 綜合報導
日職因為奧運停賽四周，阪神虎特別允許陣中洋將休假返鄉，不過，「殷仔」陳偉殷並未向球團提出申請，而是決定留在日本打拼。 擷圖自推特
日職因為奧運停賽四周，阪神虎特別允許陣中洋將休假返鄉，不過，「殷仔」陳偉殷並未向球團提出申請，而是決定留在日本打拼。 擷圖自推特

日本職棒在明星賽過後，將因應東京奧運停賽約4周，日本媒體《日刊體育》報導，阪神虎特別允許陣中洋將休假返鄉，不過，「殷仔」陳偉殷並未向球團提出申請，而是決定留在日本打拼。

因應東京奧運，日職賽季將迎來停賽25天，面對這段漫長的休兵日，阪神虎球團本部長嶌村聰表示，他與監督矢野燿大討論過後看法一致，決定讓洋將們回家充電、抒壓。

阪神虎本季8名洋將中有5人決定趁著奧運的長假回家一趟，從16日起陸續啟程，包括洋投岡寇、阿爾坎塔拉以及洋砲小羅哈斯，而有入選明星賽的蘇亞雷斯和馬提則會在打完明星賽後飛回家鄉。然而，本季出賽17場打擊率不到1成的小羅哈斯也要休假回家，遭日本網友批評「沒有危機感」。

日媒報導中提到，除陳偉殷外，不打算回家的球員還有2人，包括已有家人在日本的洋砲山德斯、未提出申請的洋投愛德華。

東京奧運 日本 體育

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