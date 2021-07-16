中職／桃園球場迎接復賽首戰 啟用防疫通道

桃園球場今天迎接復賽後的首場比賽，樂天桃猿隊將碰上味全龍隊，球場也在今天啟用防疫通道，提升防疫設備及效率。

猿隊昨天原訂在斗六球場與富邦悍將隊之戰因雨沒打成，北返回到主場，今天將碰上龍隊，洋投霸林爵也順延於今天一戰扛起先發，將同場遭逢「怪物新人」徐若熙。

徐若熙在延賽前的9場先發，防禦率僅1.54，35局狂飆48次三振，但礙於球數、局數限制，目前還沒有勝投進袋，倒是先吞下3敗，今天要繼續尋求生涯首勝。

桃園球場迎接復賽首戰，今天也啟用防疫通道，服務在球場工作的聯盟及球團人員，讓大家在工作時可以更安心。