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中職／桃園球場迎接復賽首戰 啟用防疫通道

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
桃園球場啟用防疫通道。圖／樂天桃猿隊提供
桃園球場啟用防疫通道。圖／樂天桃猿隊提供

桃園球場今天迎接復賽後的首場比賽，樂天桃猿隊將碰上味全龍隊，球場也在今天啟用防疫通道，提升防疫設備及效率。

猿隊昨天原訂在斗六球場與富邦悍將隊之戰因雨沒打成，北返回到主場，今天將碰上龍隊，洋投霸林爵也順延於今天一戰扛起先發，將同場遭逢「怪物新人」徐若熙

徐若熙在延賽前的9場先發，防禦率僅1.54，35局狂飆48次三振，但礙於球數、局數限制，目前還沒有勝投進袋，倒是先吞下3敗，今天要繼續尋求生涯首勝。

桃園球場迎接復賽首戰，今天也啟用防疫通道，服務在球場工作的聯盟及球團人員，讓大家在工作時可以更安心。

防疫通道將消毒液霧化，產生分子細、揮發快不潮溼，人員感應手部溫度後進入通道可以進行消毒液自動上下左右洩壓噴灑消毒，大大提升球場防疫設備及效率。

桃園球場啟用防疫通道。圖／樂天桃猿隊提供
桃園球場啟用防疫通道。圖／樂天桃猿隊提供

徐若熙 樂天桃猿 富邦悍將

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