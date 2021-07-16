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日職／憧憬林威助赴日 吳念庭盼帶動更多孩子挑戰日職
西武隊台灣好手吳念庭今年打出生涯最佳成績，也獲選進入明星賽，一舉一動都成為台灣球迷關注焦點，他也希望自己的活躍能夠讓更多台灣「野球少年」以日職為目標，就像當年憧憬林威助一般。
高中時期就前往日本共生高校留學，吳念庭持續心繫台灣，今年4月太魯閣號出軌事故，隔天吳念庭繳出單場3安、5打點的好成績，賽後接受訪問時，也特別說：「希望可以用自己的好表現，為台灣帶來正面的消息。」
吳念庭接受日本媒體「Number」訪問時表示，日本職棒是亞洲最高殿堂，台灣也很關注，「我身為西武隊一員，但也有著自己代表台灣的強烈感受。」
「希望我的活躍，在台灣打球的孩子，能有更多人以挑戰日本職棒為目標。」吳念庭說。國中時期吳念庭就是憧憬著當時在阪神虎隊活躍的林威助身影，才想到日本打球，如今自己也要成為他人的目標。
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