日職／謙稱「成績好過頭」 吳念庭接受專訪談改變

西武隊台灣好手吳念庭今天首次在日本職棒明星賽出戰，日本媒體「Number」也推出專訪，吳念庭暢談得點圈高打擊率原因以及做出的改變，並笑著說：「我現在發自內心的喜歡打棒球。」

西武隊今年在山川穂高、外崎修汰等主力缺陣時，吳念庭適時補上缺口，即使兩人歸隊後，吳念庭仍靠好表現留在一軍，得點圈打擊率4成03的成績排名太平洋聯盟第二，7月初的低潮將第一名讓給吉田正尚。

被問到得點圈高打擊率的原因，吳念庭也不太確定，但得點圈有沒有人的感覺確實不同，「會去回想看過的數據、對方投手的動作，抓到『就是這球』的感覺，就不會猶豫，全力揮擊。」

吳念庭認為或許是這樣心理準備，才導致有了好的結果，「我認為自己的工作就是把得點圈的人送回來。」

吳念庭高中開始到日本共生高校留學，最後在2015年獲得西武隊第七指名，過去四個球季在一軍出賽117場，今年光是上半季就出賽80場，獲得重用。

吳念庭今年上半季繳出打擊率2成72、75支安打、7發全壘打、42分打點的成績，連自己都說：「目前的成績，好像有點好過頭了。」

吳念庭表示，有自信如果持續出賽就能打出這樣的成績，不過過去幾年都沒把握機會，「但是今年能夠展現出練習的成果，對於自己做的事情有信心。」

最大改變，吳念庭認為是今年春訓被分到B段班，跟二軍打擊教練高山久、山本達之討論後，知道自己要晉身一軍必須做出改變，因此增加打擊練習、改變打擊型態，「現在的打擊型態很自然，不會有多餘的動作。」

另一個原因是去年最後三場比賽，吳念庭雖然都有敲安，但球隊以2敗1和的成績，無緣季後賽，讓他今年不僅想要升上一軍，更想要以一軍主力為球隊做出貢獻。

2016年吳念庭首次升上一軍，就以游擊手身分活躍，不過隨著源田壯亮的出現，一軍機會也縮水，吳念庭表示，自己改變心態，不再去想成為固定游擊手，「不管是什麼位置，我只關心出賽、為球隊貢獻。」

「自己不能出賽，在板凳區看著球隊獲勝也很開心。」吳念庭說：「但是能夠上場，自己的貢獻幫助球隊勝利，感覺全然不同。」