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日職／明星賽先發七棒 吳念庭想讓家人開心

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
日本明星賽首戰，吳念庭(右)被排在先發第7棒、二壘手。 截圖自西武官方推特
日本明星賽首戰，吳念庭(右)被排在先發第7棒、二壘手。 截圖自西武官方推特

日本職棒為期兩天的明星賽從今天開打，首戰將在台灣時間下午5點舉行，吳念庭被排在先發第7棒、二壘手，樂天隊的宋家豪也在明星賽名單之中。

根據日本媒體報導，洋聯明星隊總教練工藤公康宣布首戰先發名單，配合在西武主場舉行，其中有4名都是西武隊球員，吳念庭之外，還有第2棒的森友哉，第6棒山川穗高、第9棒源田壯亮。

吳念庭今年上半季補起西武隊主力缺陣時的火力，而且就此站穩一軍，監督辻發彥更稱讚吳念庭的打擊對球隊幫助很大，一直在支撐球隊，有很大的功勞。

日本媒體也注意到，吳念庭的表現受到台灣媒體大幅報導，今天更要在明星賽活躍，吳念庭表示：「家人、朋友每天都會跟我聯絡，我沒有改變，就是普通的打著棒球，是新聞的影響力很大，能夠讓身邊的人開心，我也很開心。」

明天第2戰將移師到樂天隊主場，從大聯盟返日的田中將大預計先發，而台灣投手宋家豪在自家主場登板的可能性也較大。

吳念庭 西武

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