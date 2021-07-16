中職／首度線上選秀37名好手出爐 有8人曾效力台中球隊

2021中華職棒新人球員選拔會，今年因應疫情首採線上選秀，共157名好手參加，人數創歷年新高，脫穎而出37名選手中，包括胡智為、吉力吉撈‧鞏冠（朱立人）、呂彥青等8名曾效力台中球隊，其中2人具台中籍。

台中市運動局長李昱叡代表市長盧秀燕恭喜選手加入職棒，他表示，台中選手優秀表現受職業球團青睞，五級棒球的基礎紮實，讓台中成為職業棒球運動人才發展的搖籃。

今年選秀會旅外球星回歸引起話題，台中優秀好手胡智為、吉力吉撈．鞏冠、呂彥青包辦首輪。胡智為、吉力吉撈‧鞏冠自小分別於力行國小與大仁國小少棒隊展現棒球興趣，兩人後於西苑國中、高中扎根棒球基底，吉力吉撈．鞏冠並銜接國立台灣體育運動大學棒球隊，兩人憑藉個人認真努力與在台中的完整棒球培訓，以亮眼表現投入美職發展；呂彥青也出自台體大棒球隊，後進入日職阪神虎，3人在首輪分別獲統一獅、味全龍及中信兄弟指名。

台中除3位旅外球星在選秀首輪拔得頭籌外，還有賴知頎、楊家勝將入隊樂天桃猿，李承鴻、李家成、邱辰將分別補進統一獅、中信兄弟及味全龍。

賴知頎是台中人，從小他爸爸帶著他打球，灌輸棒球知識，就讀文昌國小時曾加入大甲鯊魚社區少棒隊、台中市向上少棒聯盟，並接續進入向上國中青少棒隊；李承鴻也出自台中市立中山國中棒球隊。

李家成、楊家勝及邱辰均自台體大棒球隊出身，楊家勝曾效力台中市台灣人壽成棒隊、李家成也曾效力台中市成棒隊，在職棒球星、成棒隊總教練張家浩帶領下積累實力，表現出色，期許他們在職棒都能有精彩的表現。