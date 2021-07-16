快訊

台灣如何與病毒共存？ 專家：啟動「類廣篩」黑數跑不掉

混打疫苗研擬開罰民眾 專家傻眼：難道用貪汙罪辦？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／首度線上選秀37名好手出爐 有8人曾效力台中球隊

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
李承鴻畢業自台中市立中山國中棒球隊。圖／台中市運動局提供
李承鴻畢業自台中市立中山國中棒球隊。圖／台中市運動局提供

2021中華職棒新人球員選拔會，今年因應疫情首採線上選秀，共157名好手參加，人數創歷年新高，脫穎而出37名選手中，包括胡智為、吉力吉撈‧鞏冠（朱立人）、呂彥青等8名曾效力台中球隊，其中2人具台中籍。

台中市運動局長李昱叡代表市長盧秀燕恭喜選手加入職棒，他表示，台中選手優秀表現受職業球團青睞，五級棒球的基礎紮實，讓台中成為職業棒球運動人才發展的搖籃。

今年選秀會旅外球星回歸引起話題，台中優秀好手胡智為、吉力吉撈．鞏冠、呂彥青包辦首輪。胡智為、吉力吉撈‧鞏冠自小分別於力行國小與大仁國小少棒隊展現棒球興趣，兩人後於西苑國中、高中扎根棒球基底，吉力吉撈．鞏冠並銜接國立台灣體育運動大學棒球隊，兩人憑藉個人認真努力與在台中的完整棒球培訓，以亮眼表現投入美職發展；呂彥青也出自台體大棒球隊，後進入日職阪神虎，3人在首輪分別獲統一獅、味全龍及中信兄弟指名。

台中除3位旅外球星在選秀首輪拔得頭籌外，還有賴知頎、楊家勝將入隊樂天桃猿，李承鴻、李家成、邱辰將分別補進統一獅、中信兄弟及味全龍。

賴知頎是台中人，從小他爸爸帶著他打球，灌輸棒球知識，就讀文昌國小時曾加入大甲鯊魚社區少棒隊、台中市向上少棒聯盟，並接續進入向上國中青少棒隊；李承鴻也出自台中市立中山國中棒球隊。

李家成、楊家勝及邱辰均自台體大棒球隊出身，楊家勝曾效力台中市台灣人壽成棒隊、李家成也曾效力台中市成棒隊，在職棒球星、成棒隊總教練張家浩帶領下積累實力，表現出色，期許他們在職棒都能有精彩的表現。

運動局說明，台中積極推動棒球發展，培育許多棒球人才，在盧市長帶領下，持續深耕與推展各級棒球運動，塑造台中棒球文化，同時積極與中華民國棒球協會、學生棒球聯盟、中華職棒大聯盟共同合作，爭辦國內外賽事及活動，積極培育棒球運動人才。

胡智為在西苑高中棒球隊時參加第四屆台灣盃高中棒球錦標賽，最終西苑高中榮獲冠軍。圖／中華民國學生棒球運動聯盟官方網站提供
胡智為在西苑高中棒球隊時參加第四屆台灣盃高中棒球錦標賽，最終西苑高中榮獲冠軍。圖／中華民國學生棒球運動聯盟官方網站提供
台中成棒隊李家成選手入選中信兄弟。圖／台中市運動局提提供
台中成棒隊李家成選手入選中信兄弟。圖／台中市運動局提提供
賴知頎在台中市立向上國中青少棒隊時期奠定棒球基礎。圖／台中市運動局提供
賴知頎在台中市立向上國中青少棒隊時期奠定棒球基礎。圖／台中市運動局提供

棒球 呂彥青 胡智為

延伸閱讀

中職／呂彥青披黃衫 林威助：3年旅日經驗會有幫助

中職／呂彥青求舞台兄弟首輪指名 與林威助聊阪神生活

中職／破紀錄157人投入選秀 高達120人落選

中職／旅外6星唯一首輪未上榜 曾仁和由猿隊3輪籤帶走

相關新聞

日職／明星賽先發七棒 吳念庭想讓家人開心

日本職棒為期兩天的明星賽從今天開打，首戰將在台灣時間下午5點舉行，吳念庭被排在先發第7棒、二壘手，樂天隊的宋家豪也在明星...

中職／首度線上選秀37名好手出爐 有8人曾效力台中球隊

2021中華職棒新人球員選拔會，今年因應疫情首採線上選秀，共157名好手參加，人數創歷年新高，脫穎而出37名選手中，包括...

中職／停賽當春訓 林智勝滿血回歸

中信兄弟隊球迷期待的復賽首戰被大雨澆熄，中華職棒昨天兩場賽事都因雨延期，林智勝的本季首戰也跟著泡湯，不過他已經調整好打擊...

中職／張志豪缺陣 林智勝期待自己補起長打火力

南部雨勢不斷，今天中華職棒兩場賽事確定延期，中信兄弟隊林智勝的本季首戰也隨著泡湯，想看「大師兄」復出的球迷只能多等等，他...

中職／南部大雨不斷 15日兩戰均確定延期

台灣今天南部出現不小雨勢，中華職棒今晚在斗六棒球場的賽事受到影響，聯盟宣布這場樂天桃猿隊對富邦悍將隊的比賽，因場地不佳將...

中職／中信三洋投先發定案 黃恩賜最快下周登錄

中信兄弟隊派出王牌投手德保拉扛起復賽第一戰，也是目前一軍唯一先發投手，接下來萊福力、羅傑斯將陸續接棒，本土投手黃恩賜最快...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。