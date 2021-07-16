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U12世界盃／疫情影響 8月底敲定是否停辦賽事

中央社 / 台南16日電
台南市體育處今天表示，最遲8月底做出U112世界杯棒球賽是否停辦的決定。 聯合報系資料照
台南市體育處今天表示，最遲8月底做出U112世界杯棒球賽是否停辦的決定。 聯合報系資料照

2年1屆WBSC第六屆U12世界盃棒球錦標賽受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響延到11月，但因現況不樂觀，台南市體育處今天表示，最遲8月底做出是否停辦的決定。

台南市取得連續7屆自2015年起U12世界盃棒球錦標賽的承辦權，2019年前3屆賽事全在7月下旬揭幕開打，邀請12個國家12歲以下的少棒代表隊參與賽事，但因COVID-19疫情影響，台南市政府6月決定將賽事延到11月。

不過，隨著疫情始終未獲平息，台南市體育處正考慮是否停辦。體育處人員表示，面對當前疫情不樂觀，最遲8月底將做出是否停辦的決定。

體育處人員說，U12世界盃棒球賽事不像東京奧運，東奧選手是成人，賽前可接種疫苗，U12選手都是12歲以下無法施打疫苗的少年，即使屆時閉門比賽不開放觀戰，也會引來質疑。

體育處人員表示，若是經過溝通協調，U12延到11月開打，體育處也會在賽前提送防疫計畫書，做好萬全準備。

U12賽事是副總統賴清德擔任台南市長時爭取而來的國際棒球賽，原只舉辦3屆，後來行政院秘書長李孟諺代理台南市長時，又向WBSC爭取4屆承辦權，直到2027年。

U12世界少棒賽 棒協

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