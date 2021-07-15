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中職／張志豪缺陣 林智勝期待自己補起長打火力
南部雨勢不斷，今天中華職棒兩場賽事確定延期，中信兄弟隊林智勝的本季首戰也隨著泡湯，想看「大師兄」復出的球迷只能多等等，他期待上場後能夠扛起球隊攻擊火力的任務。
林智勝去年10月的腳傷逐漸復原，到今年5月已在一軍隨隊，沒想到疫情攪局，中職從5月18日全面停賽到7月13日才重新開打，前兩天兄弟賽程輪空，林智勝多等了近2個月，加上天公不作美，至少還要再加1天。
林智勝今天接受媒體視訊訪問時提到，這段停賽期間對其他選手來說或許煎熬，但自己就當作春訓來看，「之前因為開刀，我剛好沒跟到春訓，這間就檢視身體狀況，調整好狀態。」
林智勝原本排定今天先發第六棒、指定打擊，但因雨延後，雖然沒被排在守備陣容，不過林智勝說自己守備上沒有問題，「完全正常才會上來一軍」。
張志豪本季因韌帶重建手術，球季提前報銷，留下的長打火力缺口，林智勝也希望自己能夠適時補上，「上來一軍，就發揮自己的特長在球場上幫助球隊」。
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