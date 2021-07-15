中職／中信三洋投先發定案 黃恩賜最快下周登錄

中信兄弟隊派出王牌投手德保拉扛起復賽第一戰，也是目前一軍唯一先發投手，接下來萊福力、羅傑斯將陸續接棒，本土投手黃恩賜最快下周可以回到一軍名單。

中職復賽前兩天都無兄弟賽程，今起要在台南與統一獅隊舉行二連戰，首戰排定德保拉，明天則是萊福力，總教練林威助表示，加上羅傑斯，預計由這三名洋投進入先發輪值。

本土先發投手戰力是兄弟停賽前的一大難題，但隨著2個月過去，黃恩賜的傷勢逐漸好轉，也在近期一軍隊內賽登板，林威助表示：「手的感覺還不錯，恩賜快的話，下周或下下周就會登錄到名單內。」

至於其他投手復健狀況，林威助表示，楊志龍目前時好時壞，狀況比較慢一點，後援投手王凱程則又更慢一些。