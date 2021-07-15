中職／大師兄回來了！林智勝復賽首戰扛先發第六棒
中華職棒賽事暫停2個月後重新啟動，中信兄弟隊今天首次出賽就有好消息，「大師兄」林智勝傷癒歸隊，今晚對統一獅隊之戰就可先發出賽，擔任第六棒、指定打擊。
林智勝去年4去年10月跑壘時造成左腳「翻船」受傷，經過手術、復健、在二軍調整後，原本5月已經在一軍隨隊，準備登錄，但隨著賽事暫停，還未在一軍出賽。
中職復賽後，兄弟一軍名單出現林智勝的名字，林威助今天賽前接受媒體視訊訪問時時表示，由於今天獅隊先發投手飛利士是左投，所以派林智勝先發出賽，「這段時間沒有正式比賽，目前看到狀況是不錯。」
兄弟主力中外野手張志豪在延賽期間進行韌帶重建手術（Tommy John），確定整季報銷，今天中外野交給陳文杰先發。
林威助期待年輕球員挺身而出，補起戰力缺口，點名陳文杰、宋晟睿以及岳東華近期狀況都不錯，「希望可以頂住這個位置」。
賽事暫停期間，助總透過隊內賽去觀察球員狀況，最後選出復賽後的一軍名單，期待有好的表現。
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