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中職／倪福德職棒生涯畫句點？ 經紀公司：繼續尋求機會
已38歲的倪福德已在今年5月離開中信兄弟，外界猜測他的職棒生涯可能就此結束，不過據了解、其經紀公司回應，倪福德仍會持續訓練，繼續尋求機會。
去年底倪福德遭富邦悍將釋出，兄弟球團隨即邀請他加入隨隊測試，後來他也一同參與春訓，自行調整狀況。今年4月24日兄弟與倪福德簽訂為期一個月的短約，除了可以在自辦賽登板外，倪福德也能在二軍密集出賽展現自身實力，獲取球隊認同。
不過5月疫情大爆發中職停賽，倪福德也因此失去機會，經協議後，兄弟球團決定不再延長一個月的測試期，倪福德已在5月24日離隊，兄弟球團也祝福他未來有更好的發展。
而針對外界好奇倪福德未來的規劃，職業生涯是否要就此畫下句點？經紀公司回應：「目前倪福德仍會持續維持訓練，繼續尋求機會。」
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