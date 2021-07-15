中職／中信兄弟18歲新秀喜迎一軍 宋晟睿：做到120％

中職終於迎來復賽，不過中信兄弟主砲張志豪因傷需動刀，本季確定報銷，也讓年僅18歲的新秀宋晟瑞驚喜進入一軍名單，他強調會將自身能力發揮到極致：「我會要求自己做到120％。」

來自平鎮高中的宋晟瑞高中時期是投打二刀流，球速最快可至150公里，而擔任野手時的腳程與判斷力更不在話下，可謂中外野手的最佳人選。去年季中選秀時宋晟睿第二輪被兄弟選中，目前球團朝向將他培育為專職外野手的方向邁進。

面對球團和球迷的期盼，宋晟睿說：「不管練習、比賽，我會要求自己做到120%。進來職棒後，最大進步應在長打，高中時是短程安打居多，進來之前，抬腳穩定性不好、看球時間短，修正之後要求自己更穩定。」

球隊的大學長也會親自指導，宋晟睿說到，練球時若有做不好的，周思齊便會單獨找他練習，傳授他更有效率的調整方式。宋晟睿也分享，自己會和從國小至今都同隊的江坤宇互相切磋。

中信兄弟總教練林威助也對宋晟睿的近況給予肯定，他表示，宋晟睿的守備能力已在中職名列前茅，而他春訓初期打擊較弱，近期力量有增強，擊球變得更確實，很值得期待。至於升上一軍後宋晟睿的角色，助總則透露：「因為志豪受傷，中外野有空缺，晟睿跟文杰（陳文杰）會競爭這個位置，如果文杰先發、晟睿就是代跑或代守。」