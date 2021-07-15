日職／斜槓演員！川崎宗則挑戰棒球日劇演出「川崎本人」

曾經挑戰過日本、美國、臺灣三地職棒的川崎宗則，形象活潑開朗，且經常挑戰不同事物。最近他將跨足影視界，在日劇「八月在打擊練習場之夜（八月は夜のバッティングセンターで）」中登場，並且飾演的就是「川崎宗則」本人。

根據日本媒體「Full-Count」報導，「八月在打擊練習場之夜」是根據手遊「八月的棒球甜心」改編，由寫真出道的清純派女星關水渚主演。內容在講述一位17歲的女高中生，遇上47歲的前職棒選手（仲村亨飾演），在他的提點下解決煩惱的故事。

日劇「八月在打擊練習場之夜」。圖擷取自 twitter

劇組在日前便已透露，將會請來「是棒球迷一定都認識」的球星助陣，如今謎底揭曉，這位特別嘉賓就是川崎宗則，他飾演的角色預計將在21日開播的第3話登場，他表示「人生只有一次，當成第一次也是最後一次」，全力面對演員處女秀的挑戰。並祝福影迷們「雖然也想說請大家多多捧場本劇，不過最重要的是要保持身體健康」。

川崎宗則在美國、日本職棒生涯合計17年，並曾是日本2006、2009經典賽奪得金牌的成員之一。2019年他以選手兼教練的身份來台加盟味全龍隊，並參與年底的冬季聯盟賽事。現今40歲的他仍未退去球員身份，正效力於BC聯盟的栃木金勇士隊。除了球技之外，他在場上場下許多幽默的表現，也常為球迷津津樂道。