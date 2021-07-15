快訊

想打莫德納、BNT再等等！ 指揮中心宣布「未來4周都AZ」

台股收盤再創歷史新高 上漲188點站上萬八關卡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／斜槓演員！川崎宗則挑戰棒球日劇演出「川崎本人」

聯合新聞網 / 綜合報導
川崎宗則語重心長地說，若是味全龍明年沒繼續找他，棒球生涯應該就到今天為止。 圖／味全龍隊提供(資料照)
川崎宗則語重心長地說，若是味全龍明年沒繼續找他，棒球生涯應該就到今天為止。 圖／味全龍隊提供(資料照)

曾經挑戰過日本、美國、臺灣三地職棒的川崎宗則，形象活潑開朗，且經常挑戰不同事物。最近他將跨足影視界，在日劇「八月在打擊練習場之夜（八月は夜のバッティングセンターで）」中登場，並且飾演的就是「川崎宗則」本人。

根據日本媒體「Full-Count」報導，「八月在打擊練習場之夜」是根據手遊「八月的棒球甜心」改編，由寫真出道的清純派女星關水渚主演。內容在講述一位17歲的女高中生，遇上47歲的前職棒選手（仲村亨飾演），在他的提點下解決煩惱的故事。

日劇「八月在打擊練習場之夜」。圖擷取自twitter
日劇「八月在打擊練習場之夜」。圖擷取自twitter

劇組在日前便已透露，將會請來「是棒球迷一定都認識」的球星助陣，如今謎底揭曉，這位特別嘉賓就是川崎宗則，他飾演的角色預計將在21日開播的第3話登場，他表示「人生只有一次，當成第一次也是最後一次」，全力面對演員處女秀的挑戰。並祝福影迷們「雖然也想說請大家多多捧場本劇，不過最重要的是要保持身體健康」。

川崎宗則在美國、日本職棒生涯合計17年，並曾是日本2006、2009經典賽奪得金牌的成員之一。2019年他以選手兼教練的身份來台加盟味全龍隊，並參與年底的冬季聯盟賽事。現今40歲的他仍未退去球員身份，正效力於BC聯盟的栃木金勇士隊。除了球技之外，他在場上場下許多幽默的表現，也常為球迷津津樂道。

日本 川崎宗則 味全龍

延伸閱讀

《離婚活動》北川景子人氣夯！「2021春季人氣女演員」票選Top5，石原聰美也輸給她

日劇《我的殺意戀愛了》暗殺目標是初戀情人？

日職／田中將大收拾軟銀奪第4勝 宋家豪後援1局失1分

日職／監督讚吳念庭「上半季唯一功臣」前球星：早知會蛻變

相關新聞

雙箭頭闖職棒 大溪高中三年拚出非名校奇蹟

「溪高棒球隊沒有明星球員 只有默默努力付出的團隊」，在臉書粉絲專頁的介紹如此寫道，大溪高中棒球隊在中職選秀會上榜兩人，以黑馬之姿讓外界跌破眼鏡，如何在重組短短三年內就培養出職棒球員，就連教頭鄭錦繁也很

日職／監督讚吳念庭「上半季唯一功臣」前球星：早知會蛻變

日本職棒結束上半季賽程，西武獅台灣好手吳念庭在昨天最後一役敲出三分砲，助球隊拿下勝利，本季的蛻變有目共睹，球隊監督辻發彥稱他是「球隊艱困時期的唯一功臣」，前球星里崎智也則透露他早在去年就看出吳念庭有成

日職／斜槓演員！川崎宗則挑戰棒球日劇演出「川崎本人」

曾經挑戰過日本、美國、臺灣三地職棒的川崎宗則，形象活潑開朗，且經常挑戰不同事物。最近他將跨足影視界，在日劇「八月在打擊練習場之夜（八月は夜のバッティングセンターで）」中登場，並且飾演的就是「川崎宗則」本人。

韓職／簽下MLB最離譜失誤一壘手 培證英雄教頭信心喊話

曾於對小熊之戰發生「最離譜失誤」的海盜隊一壘手克雷格（Will Craig），日前宣布轉戰韓職培證英雄隊，教頭洪源基回憶當時場景，笑說：「沒想到大聯盟也會出現這種守備。」、「不過既然來了，以後不要再犯

中職／李凱威生涯第6次猛打賞 敲暈從育成轉正的優瑪

味全龍隊李凱威昨天敲出三支安打，包括一發拉開差距的兩分砲，加上牛棚未再放火，龍隊以七比四擊敗富邦悍將隊，拿下球隊在復賽後...

中職／二次受傷懷疑自己 黃柏豪復活敲3安感謝葉總

「高苑校友」李凱威、黃柏豪今天同樣繳出單場3安「猛打賞」，幫助味全龍隊以7：4擊敗富邦悍將隊，回想起傷勢煎熬，黃柏豪一度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。