日職／監督讚吳念庭「上半季唯一功臣」前球星：早知會蛻變

日本職棒結束上半季賽程，西武獅台灣好手吳念庭在昨天最後一役敲出三分砲，助球隊拿下勝利，本季的蛻變有目共睹，球隊監督辻發彥稱他是「球隊艱困時期的唯一功臣」，前球星里崎智也則透露他早在去年就看出吳念庭有成長為主力球員的潛質。

西武獅明星賽前85場比賽打出戰績33勝38敗14和，辻發彥表示這是個艱困的賽季，主力缺陣，二壘和游擊方甚至一度缺人，值得慶幸的是從農場叫上的愛斗、岸潤一郎表現出色，他更點名吳念庭，表示：「只有他一直靠表現支撐著球隊，是唯一的功勞者，這段期間也成長非常多。」

關於吳念庭本季的蛻變，前球星里崎智也表示自己早在去年4月15日的個人YT頻道影片中預測到了，當時由於西武一軍內野深度太厚，里崎智也認為吳念庭是值得尋求空間發展的人，他建議西武將其交易至其他更需要內野戰力的球隊。

里崎智也說：「吳念庭的實力我從以前就知道了，去年就提到他是位好選手，不讓他上場就應該交易，但他若一上場必能拿出好表現。」