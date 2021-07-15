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韓職／簽下MLB最離譜失誤一壘手 培證英雄教頭信心喊話

聯合新聞網 / 綜合報導
曾於對小熊之戰發生「最離譜失誤」的海盜隊一壘手克雷格(右)轉戰韓職。 美聯社
曾於對小熊之戰發生「最離譜失誤」的海盜隊一壘手克雷格(右)轉戰韓職。 美聯社

曾於對小熊之戰發生「最離譜失誤」的海盜隊一壘手克雷格（Will Craig），日前宣布轉戰韓職培證英雄隊，教頭洪源基回憶當時場景，笑說：「沒想到大聯盟也會出現這種守備。」、「不過既然來了，以後不要再犯這種錯就好。」

洪源基期待克雷格在未來的打擊表現：「我們很中意他的長打以及製造打點的能力，球探也認為他對棒球的熱情以及拚戰態度給予相當高的評價。」

克雷格於2016年被海盜隊以首輪第22順位選進，本季在一場大聯盟的比賽中先發一壘手對上小熊，守備上卻出現超離譜失誤，頓時成為家喻戶曉的人物，隨後幾天球團將他下放至3A，他於33場出賽繳出.287/ .367 / .549的頂尖打擊三圍，附帶8支全壘打與23分打點，近日卻選擇前往韓國，昨天與培證英雄簽約，年薪為37.1萬美元。

而對於克雷格的印象，不免談及他那可能會毀了自己職業生涯的一次守備，洪源基也笑說，「棒球就是有各種可能，不過既然來了，以後不要再犯這種錯就好。」

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