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中職／二次受傷懷疑自己 黃柏豪復活敲3安感謝葉總

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
味全龍隊黃柏豪單場3安。圖／中華職棒聯盟提供
味全龍隊黃柏豪單場3安。圖／中華職棒聯盟提供

「高苑校友」李凱威、黃柏豪今天同樣繳出單場3安「猛打賞」，幫助味全龍隊以7：4擊敗富邦悍將隊，回想起傷勢煎熬，黃柏豪一度懷疑自己「還能回到球場嗎？」

李凱威今天3安、4打點獲選MVP，黃柏豪也有3安打、3打點演出，首局敲安為球隊先馳得點，也是個人生涯首打點，首安、首得分則在昨天的生涯首戰就已出爐。

2019年加盟龍隊後，黃柏豪原本規劃在今年一軍人選，卻因去年二軍總冠軍戰手腕骨裂，今年春訓舊傷復發，5月開始打復健賽，卻又碰到中職延賽，直到昨天才迎來中職初登場。

中間只能透過電視看著隊友一個個在一軍發光，黃柏豪坦言「心情滿複雜的」，尤其再次受傷時，「滿懷疑自己，能再回到球場上嗎？」還好在防護員幫助下回到球場。

長時間沒有實戰，黃柏豪在生涯前兩場就敲出4支安打，他要感謝總教練葉君璋、外野教練「火哥」張建銘幫助自己找回手感，面對陌生投手就照情蒐建議去攻擊。

黃柏豪跟李凱威從高苑時期就一起打球，到了職棒也延續緣份，黃柏豪稱讚李凱威是「滿厲害的學弟」，欣賞他的穩定性，「跟他打球很安心，是很成熟的選手。」

中職 富邦悍將

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