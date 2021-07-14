中職／陳品捷連續壞球 李凱威逮住機會開轟

味全龍隊今天以7：4擊敗富邦悍將隊，李凱威單場3安「猛打賞」，包含一發拉開差距的兩分砲，獲選單場MVP，8局想拚「完全打擊」可惜差一步。

李凱威今天單場3安、4打點，在2局一壘打、4局全壘打、6局二壘打之後，8局上場有機會一拚，但最後敲出界外飛球出局。

5月時就曾錯過一次完全打擊，這次再度失之交臂，李凱威表示，考量到當下球隊領先、壘上沒人，「有想拚拚看，但結果不如預期。」

4局上從悍將隊新洋投優瑪手中開轟，李凱威表示，感覺對手球質重、球速快，剛好前一棒陳品捷連續壞球保送，「想說他會積極搶好球，所以設定第一顆，結果是好的。」

優瑪的一軍首戰以5局失4分吞敗作結，連3打席面對陳品捷都是連4顆壞球的保送，雖然罕見但不是第一次，中職首次出現在1992年5月15日，統一獅隊瑞奇對兄弟象隊林易增連3打席都是連4顆壞球保送。

龍隊投手回穩，上半季原本後援、先發兩邊跑的伍鐸，在停賽期間專心往先發調整，復賽首戰讓總教練葉君璋給予好評。

而前一場中繼0.2局失6分的呂偉晟，今天在8局上場面對悍將中心打線，包含雙殺在內，投出另類三上三下，葉總表示，雖然昨天結果不是很好，但賽前聊天知道呂偉晟沒有失去信心，「今天表現積極許多。」