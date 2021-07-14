中職／龍將李凱威轟倒悍將 單場4打點創生涯新高

味全龍隊李凱威全場貢獻3安、4打點，包括4局上的兩分砲拉開差距，加上牛棚回穩，沒讓前一天後段翻盤劇碼再上演，以7：4拿下龍隊在中華職棒復賽後的第一場勝利。

生涯第六次的「猛打賞」表現，李凱威從2局的1分打點一壘打開始，加上4局兩分砲、6局1分打點二壘打，單場4打點創下生涯新高，總計5打數3安打，連續三場敲出2安以上，打擊率上升到2成97。

龍隊打線中，黃柏豪同樣單場3安，昨天敲出生涯首安的他，今天首局的安打為球隊先馳得點，也帶回生涯首打點，單場進帳3分打點。

悍將隊「開箱」新投手，從育成轉正的優瑪，今天首次一軍登板，頻頻飆出150公里以上球速，但控球成為一大問題，有7次三振，也有5次保送，被敲7支安打，丟掉4分，吞下首敗。

龍隊先發投手伍鐸在復賽後首次出賽，今天先發5局，僅在5局下因為游擊手失誤丟掉2分非責失分，被敲5支安打，另有2次三振、1次四壞，將領先交給牛棚。

昨天7、8局合計丟掉8分的龍隊牛棚，今天6、7、9局雖然都被攻上得點圈，但趙璟榮、羅華韋、廖任磊、呂偉晟、田澤純一五人合計僅多掉2分，驚險守住勝利。