日職／關鍵3分砲成為西武英雄 吳念庭下一戰前進明星賽

旅日好手吳念庭久違的全壘打，今天在西武巨蛋出現，他對羅德之戰3局下轟出3分砲，本季第7轟出爐，全場3打數1安打、攻下3分打點，另有1次保送，成為西武8：3獲勝的大功臣。

明星賽前最後一戰，西武在埼玉主場全力搶勝，吳念庭擔任先發三壘手、第6棒，2局下面對羅德先發投手小島和哉，揮出右外野飛球出局，3局下再次對決，在1好1壞後逮中144公里偏高速球，拉上右外野看台，幫助西武從1：0變成4：0。

他說：「前半季最後一戰，想以勝利收場。」

日職12隊明天開始休兵，配合東京奧運停賽，要到8月13日才恢復球季賽，但明星賽首戰16日在西武巨蛋進行，第2戰17日移師樂天隊宮城球場，兩名旅日球員吳念庭、宋家豪首次入選太平洋聯盟明星隊，兩人都將開心出賽。

西武今天打完前6局4：3領先，7局下中村剛也、8局下山川穗高分別轟出兩分砲，羅德大勢已去。

吳念庭在6月6日對養樂多隊交流戰開轟後，連續27場比賽未有全壘打，相隔1個多月再度開砲，單季7支全壘打又創生涯新高。

吳念庭最近連續6場比賽出現安打，本季出賽80場，打擊率2成72，42分打點仍是隊上打點王；他在賽後接受「英雄訪問」時表示，沒想到會揮出全壘打，覺得很開心，打愈多比賽愈有自信，希望球迷繼續為他打氣，明星賽也會繼續努力，以打出全壘打為目標。