雙箭頭闖職棒 大溪高中三年拚出非名校奇蹟

「溪高棒球隊沒有明星球員 只有默默努力付出的團隊」，在臉書粉絲專頁的介紹如此寫道，大溪高中棒球隊在中職選秀會上榜兩人，以黑馬之姿讓外界跌破眼鏡，如何在重組短短三年內就培養出職棒球員，就連教頭鄭錦繁也很驚喜。

鍾玉成、黃鈞麟分別在第四輪與第七輪被樂天桃猿、中信兄弟選走，成為大溪隊史首批職棒選手，兩人也是母隊前兩棒，扮演雙箭頭角色，在指名的當下，不少球迷一陣安靜或是一頭霧水，因為兩人知名度不若穀保家商、平鎮高中等名校選手，更讓人好奇大溪高中這支桃園球隊的實力。

大溪高中自民國2010年成立棒球隊，曾經打過木棒、鋁棒組，之後因招生問題縮編改成社團性質，2018年重組朝科班球隊邁進，吸收新明國中、仁和國中二線球員，由原本在新明國中教球的鄭錦繁接掌兵符。

大溪高中重組三年誕生首批職棒球員。 學生棒球聯盟資料照片

大溪高中在桃園資深顧問張滄彬以及校長王冠銘的支持，加上桃園市政府資源挹注，儘管人數不多，每屆約招收10到12人，但第一年就決定主攻木棒組，從聯賽第一年第二階段到第二年12強，到今年24強，對上勁旅高苑工商以1分差落敗，提早接觸木棒讓選手掌握度越來越好，經驗逐漸提升。

初成軍仍面臨不少挑戰，鄭錦繁表示，不少人以為大溪高中是社團球隊，剛開始邀約其他高中球隊打練習賽也常被拒絕，而沒有固定球場也傷腦筋，「還好仁和國中、新明國中願意協助球場跟比賽，讓選手慢慢成長。」

對於子弟兵能獲得球團青睞，鄭錦繁坦言意外，尤其鍾玉成、黃鈞麟兩人都是職棒較不缺的外野手戰力，「其實球探都有一直在關注，他們兩人天生運動能力都比一般高中生好，鍾玉成內外野都能守，黃鈞麟的腳程更有球探評估是現階段高中生最快，本壘到一壘3.9秒，曾經有美職球探表達興趣，這些都是外界不知道的。」

黃鈞麟在第七輪被中信兄弟指名，腳程快是一大優勢。 鄭錦繁／提供

大溪高中與平鎮高中、新明國中屬於同體系，紮實的訓練如出一轍，而體能教練鄭力瑋善用運動科學與營養，為每名選手打造專屬菜單，也是高中領域少見，而全隊人數僅30人出頭，教練團也希望球員能不只有一個守備位置，增加調度靈活，與職棒講求的「功能性」正好相符，鄭總認為，球探看到的，還有選手其他優勢，才會考慮選進。

三年前被賦予重任，鄭錦繁感謝張滄彬老師給予機會，他不諱言，以培育的角度，希望球員畢業後能上到好的大學，職棒真的是窄門，更沒想到三年就能金榜題名，今年第一批畢業選手約10人，包括職棒、國立體大、台北市大、台東大學都榜上有名，「相信鍾玉成、黃鈞麟打職棒能給學弟看到未來的希望，也能提升大溪高中的知名度。」