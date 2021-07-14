日職／吳念庭本季第7轟出爐 西武首位打點突破40大關

西武隊今天繼續在埼玉主場對決羅德隊，旅日好手吳念庭再度擔任先發三壘手、第6棒，3局下從羅德先發投手小島和哉的手中揮出3分砲，本季第7支全壘打出爐，幫助西武打完前5局4：3領先。

這是吳念庭在6月6日對養樂多隊交流戰開轟後，相隔1個月多再度出現全壘打，成為西武領先主因。

吳念庭2局下首次打擊揮出右外野飛球，3局下再度面對決小島，在1好1壞後逮中144公里速球，轟出右外野3分砲，幫助西武從1：0變成4：0。

羅德4局上從西武先發投手高橋光成的手中追回3分，打完前5局仍落後1分。

吳念庭單季7轟再創生涯新高，本季42分打點仍是隊上打點王，也是西武首位突破40大關的球員，最近連續6場比賽出現安打。