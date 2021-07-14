中職／復賽即時復出 高國輝：好加在

中華職棒賽程按了2個月的暫停鍵，富邦悍將隊高國輝趁機恢復傷勢，趕上昨天的復賽首戰，先發敲出二壘打還跑回2分，讓他直呼：「 好加在（幸虧）。」

高國輝在延賽前因小腿拉傷下二軍，所幸不影響練習打擊，廷賽期間一直保持訓練、維持出賽手感，昨天傷癒歸隊，雖然首打席遭三振，不過4局敲出二壘打，為球隊跑回第1分，也在8局下球隊7分攻勢中，貢獻1保送、1得分。

相隔2個月的夜間賽事，高國輝表示：「第一個打席有點跟不上球，眼睛還沒完全適應，第二打席開始比較有融入比賽的節奏，球感、各方面都有比較好一點。」高國輝總計3打數1安打，另有1保送、2得分。

高國輝也說，自己受傷後，比賽剛好暫停，讓他有時間專心恢復，「一直關心何時復賽，也好佳哉有往後延，自己的復健進度可以照球隊規劃的去走。」

中職復賽後，高國輝另一個期待的目標是開門比賽，「少了觀眾加油聲，氛圍還是有差，希望疫情趕快過去，開放球迷進場，這樣比較像一個職業球賽。」