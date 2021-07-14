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中職／兄弟迎回林智勝歸隊 張志豪卻動刀本季報銷

中央社 / 台北14日電
林智勝傷癒歸隊回一軍了！ 截圖自中信兄弟官方粉絲團
林智勝傷癒歸隊回一軍了！ 截圖自中信兄弟官方粉絲團

中職中信兄弟主力打者林智勝確定傷癒歸隊，他表示，現在身體狀況都在控制之內，也很感謝指揮中心同意復賽；不過張志豪因左手肘韌帶斷裂動手術，本季報銷，將目標放在明年。

中職在昨天順利復賽，不過兄弟直到明天才會有第一場賽事。去年10月跑壘時造成左腳「翻船」受傷的林智勝，經過手術、復健、在二軍調整、中職停賽近2個月後，如今終於可以上一軍比賽。林智勝目前生涯累積286轟，可以繼續挑戰張泰山的紀錄（289支）及300轟。

林智勝表示，身體已經開始適應開刀的疼痛感，現在都在控制之內，可以做全力衝刺跟急停，「技術上面因為剛上來就停賽，我也準備好了，近期才慢慢把狀況拉回來，因為確定要比賽了，積極把身體狀況調整起來。」

林智勝指出，去年中職也是延了1個月才開賽，有前一次的經驗就知道自己需要什麼、如何調整。現在終於可以比賽，他說：「很開心，畢竟我們的舞台是在球場上，感謝指揮中心給我們這個機會、給中華職棒機會，讓我們可以開賽，我們也會做好指揮中心給的防疫措施。」

張志豪手肘動刀整季報銷。 聯合報系資料照
張志豪手肘動刀整季報銷。 聯合報系資料照

雖然林智勝順利歸隊，不過兄弟另一名主力打者張志豪脫離戰線，他在5月比賽時揮棒受傷，導致左手肘韌帶撕裂，初步進行高濃度血小板血漿（PRP）治療後，於中職停賽期間進行手肘韌帶置換（Tommy John）手術。

兄弟球團表示，目前張志豪在屏東中信園區進行復健治療及訓練，今年球季出賽機率不高，「為保護選手，中信兄弟球團將張志豪復健目標放在明年可進行完整春訓為首要考量。」

林智勝 中職 張志豪

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