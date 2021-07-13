中職／前7局被壓著打 洪總：沒想到8局串聯這麼理想

富邦悍將隊在復賽首戰上演絕地大反攻，8局打了11人次、灌進7分逆轉，終場以9：5擊敗味全龍隊，避免交換爐主位置，悍將總教練洪一中賽後表示，「棒球就是這樣，前7局被壓著打，沒想到8局串聯得這麼理想。」申皓瑋獲得單場MVP，洪總在這段期間也給了他不少叮嚀，要他「不用擔心被我罵」。

悍將隊克服1：5落後，申皓瑋7局先敲陽春砲，8局下王正棠、林益全、高國麟連續敲出安打，先打回1分，接續高國輝保送形成滿壘，范國宸的二壘打送回2分，張進德高飛犧牲打追加1分，申皓瑋、高孝儀、王正棠的安打繼續補刀，悍將隊單局打了11人次，攻下7逆轉戰局，從2：5打到9：5。

一壘手范國宸4局發生失誤導致失分，把握將功折罪的機會，以兩支二壘打貢獻3分打點。洪總指出，范國宸的打擊近況佳，球隊已經落後了，必須仰賴他的打擊，因此未因他失誤就把他換下去。

范國宸表示，「前面失誤造成失分，第一場比賽守備急了一點，後面有這個局面也是很謝謝隊友，讓我有機會可以將功折罪。」

申皓瑋則有1支全壘打、1支二壘打，斬獲2分打點，獲選單場MVP。

洪總也提到申皓瑋在延賽期間的訓練，時常給他叮嚀，「他實在是一個不錯的選手，但太患得患失，叫他不用想太多、不用擔心被我罵，積極攻擊這樣而已，今天是做得不錯，希望他繼續加油。」