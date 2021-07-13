中職／王維中首繳優質先發 龍隊卻遭悍將逆轉中止5連勝

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊王維中。圖／中華職棒提供
味全龍隊王維中。圖／中華職棒提供

味全龍隊「龍王」王維中出馬，繳出中職生涯首場優質先發，卻在退場之後見證戰局翻盤，富邦悍將隊在8局絕地大反攻，打了11人次、灌進7分，終場以9：5逆轉擊敗龍隊，中止龍隊的5連勝，悍將隊也避免跌落墊底。

王維中先發投6局失1分，這是他中職生涯首度投滿6局、繳出優質先發，但生涯首場先發勝投，還是沒能進袋。

龍隊一度5：1領先卻守不住，廖文揚登板在7局挨了申皓瑋的陽春砲，8局下呂偉晟接手更是引爆炸彈，王正棠、林益全、高國麟連續敲出安打，先丟1分，接續保送高國輝形成滿壘，范國宸的二壘打送回2分，張進德高飛犧牲打追加1分，申皓瑋、高孝儀、王正棠的安打繼續補刀。

悍將隊單局打了11人次，攻下7逆轉戰局，從2：5打到9：5，龍隊眼看到手的勝利飛了。

龍隊在4局攻下3分，導因於悍將隊三壘手辛元旭、一壘手范國宸的接連失誤，范國宸將功折罪，以兩支二壘打貢獻3分打點，申皓瑋則有1支全壘打、1支二壘打，斬獲2分打點，獲選單場MVP。

龍隊本季前8場對戰悍將隊取得6勝2敗，今天在復賽首戰再度遭逢，一路領先的戰局打到潰敗，也錯失讓出爐主的機會，落後悍將隊的差距再擴大為1.5場。

申皓瑋 范國宸 中職

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