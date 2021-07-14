中職／選秀完開心一天就好 如何發掘潛力才是大考驗

搶在復賽的前一天，中華職棒進行了一年一次的季中選秀會，今年共計157位選手參加，有37位球員入選。其中五支球隊在第一輪都挑選旅外球員，這是史上第一次。第二輪又不約而同地都挑走應屆高中畢業球員，首次在前兩輪沒有業餘或成棒球員出現。

在選秀會後的訪談中，各隊教練都像是憋了許久後的暢所欲言，總算可以對發表對新秀們的看法，以及球隊的未來發展。選秀的結果無論是否與球隊預測相同、或是有無跌破專家眼鏡、以及有鎖定的對象被挑走，基本上各隊都還是對自己的選擇充滿了喜悅及期待。

選秀結束實際上就像考上學校或選舉獲勝，開心慶祝之後，真正的考驗才是即將到來。如同廣告所言：「投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書」。球隊面對新秀也是要做好心理準備：「投資一定有風險，新秀投資有賺有賠，選秀前應詳閱球探說明書」。選到的新秀要如何讓他們成為球隊的戰力，把風險變成機會(Opportunity)，對於中職而言目前著實是個考驗。

自2013年開放高中應屆畢業球員參加選秀會後，一般認為高中生球員是半成品，需要花更多時間養成；大學及成棒球員則較接近成品，只需要稍加調整就可以成為即戰力。因此過去的選秀會中，各隊的選秀策略多不相同，戰力已經相對完整的，多會在前段順位選入幾名高中生球員，以時間換取球員更好的發展，而戰績不佳的球隊，則會期待找來數名即戰力球員，期許陣容快速升級，並減少養成風險。

若以2至3年做為養成期，2013年至2018年入選的高中生球員，當時他們都是應屆的佼佼者，被視為具有潛力，因此才能脫穎而出，在近百人的盛宴中被球隊相中，經過數年職棒的洗禮，理應有多位球員成為球隊戰將，但實際上6年中共計60人入選，僅有陳子豪、江辰晏、陳韻文、林承飛、陳仕朋、廖健富、古林睿煬、林靖凱及江坤宇等9位成為主力球員，另外有一些則曾經曇花一現，但多數人還在磨練中或只能成為替補，比較慘的是還有一些球員已遭到釋出。

陳仕朋(右)已是悍將本土先發一哥，但同梯的申皓瑋(中)的選秀順位雖然更前面，至今卻還未站穩先發。 聯合報系資料照片

職業球隊選進高中生球員，需要有良好的養成計畫，但這也是最難以掌控的環節。雖然各隊都已經設置相關職務，包含農場總監、二軍首席教練、二軍整合教練等，主要都是負責球員發展，不過目前成效不一。現在仍是有包含申皓瑋、陳琥、楊晉豪及戴培峰等年輕好手，在選秀前評價極高並以首輪入選，但至今教練仍在努力發掘他們的潛力，也證明新秀投資有賺有賠，錯誤的評估就可能讓球隊花更多時間與金錢才能提升戰力。

目前中華職棒比賽強度增加，即使挑選大學、成棒或旅外球員的養成風險較低，但仍然需要經過些許的調整，以及適應中職的節奏。他們有些是可以馬上證明身手的即戰力，如何讓他們快速的融入球隊，而且可以大展身手，在在都考驗教練的功力。另外不少旅外球員是因傷而失去舞台，歸國後到底狀況如何，需要怎樣的復建及調整，對於球團而言都是難題。

陳品學在小聯盟成績並不理想，但在中職選秀會仍是第三輪就被選入，經過2年半在一軍只有3場出賽，球團沒能幫助他找回身手。 聯合報系資料照片

選秀會結束後，各隊對於結果應該都是深具信心，不過開心一天就好。隔天開始除了努力簽下合約外，就要開始思索每位球員的養成計畫。簽完合約後，就要著手發掘球員的潛力，找到雙方都可以接受的方式，幫助他們可以盡快成為球隊戰力，對於戰績才會有助益。