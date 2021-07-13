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中職／獅隊復賽首戰大捷 餅總說林靖凱打跑守都是功臣

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊二壘手林靖凱。 報系資料照
統一獅隊二壘手林靖凱。 報系資料照

統一獅隊今天以8：1打爆樂天桃猿隊，洋投布雷克先發6.1局、無失分，獲選單場MVP，總教練林岳平認為他有一號先發的自覺，展現出球隊對他的期待，也點名林靖凱是此役可以大捷的最大因子。

復賽首日在台南球場上演獅猿之戰，布雷克前6.1局未被敲出安打，第7局、一出局才因林泓育的安打破功，接續對陳俊秀投出保送，在用球數87球時被換下場。

林岳平指出，「兩個月沒出賽，這場投的量太多擔心會影響之後，就算沒被敲出安打 也不會讓他投到過量。」

布雷克表示，過程中並沒有想到無安打比賽，「前半段因為控球，導致保送比較多，5局時有看到計分板，但也是覺得還太早。」

林岳平提到，布雷克第2局先投了2保送，遇到比較大危機，但用雙殺化解後，守住1分領先，接下來就越投越順，「他知道自己現在是一號先發，有展現出球隊對他的期待。」

「餅總」也點名林靖凱在攻守兩端都有搶眼表現，「今天很突出的是林靖凱，守備、攻擊、跑壘都有幫助到球隊，是可以大比分贏球的最大因子。」

獅隊在復賽首戰大勝，但兩個月沒比賽，選手都還在努力適應，開轟的林安可就說：「畢竟一段時間沒有比賽，告訴自己快點進入狀況，也是盡量想辦法更確實得去擊球，不會想說要揮大棒，會更珍惜打席。」

林岳平 林靖凱

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