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中職／布雷克好投、林安可開轟 獅隊復賽首戰打爆猿軍
延賽前的中職王者統一獅隊，在歷經56天沒比賽可打的日子後，復賽第一天就打爆對手，洋投布雷克先發6.1局、無失分，林安可敲出陽春砲，林靖凱在攻、守兩端都有搶眼演出，幫助獅隊以8：1擊敗樂天桃猿隊，續坐龍頭寶座。
獅隊首局就有分數進帳，一壘上的林安可發動盜壘，捕手林泓育傳二壘阻殺不成，三壘上的林靖凱啟動衝回本壘，乾淨俐落跑回這1分；林安可4局補上陽春砲，本季第6轟出爐。
獅隊6局攻勢再起，蘇智傑、林安可、林岱安連3棒安打先送回1分，李丞齡擊出二壘方向滾地球，猿隊先抓二壘再傳本壘，但郭嚴文的傳球直往已蹲在投手丘上讓出傳球路線的投手猛快而去，迫使他必須接球，錯失抓下本壘出局數的機會，獅隊再下一城，取得4：0領先。
猛快先發6局、失4分，第7局換上王溢正接手，1個出局數都沒拿到，面對4人次投出2保送、2安打，加上郭嚴文的傳球失誤，一口氣丟掉4分，戰局至此崩盤。
獅隊將復賽首戰交給布雷克，前6.1局未被敲出安打，第7局一出局後才因林泓育的安打破功，再保送陳俊秀後，獅隊決定換投，布雷克先發6.1局、無失分，被敲1安打、4保送，摘下本季第7勝，獲選單場MVP。
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