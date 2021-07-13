日職／田中將大收拾軟銀奪第4勝 宋家豪後援1局失1分

樂天隊老將田中將大，今天在福岡巨蛋對決軟銀隊，先發7局只被揮出4支安打，唯一失分是1局下被柳田悠岐轟出陽春砲，以優質內容奪下本季第4勝，樂天終場6：2獲勝。

田中首局挨轟後，有效壓制軟銀打線，從第2局起未再失分，用103球完成7局任務，本季戰績4勝5敗、防禦率2.86；柳田本季第22轟出爐，仍居太平洋聯盟全壘打王。

樂天打線全力支援田中，打到4局上已從軟銀先發投手石川柊太的手中攻下4分，全場8支安打包括鈴木大地、茂木榮五郎（4支3、2打點）、淺村榮斗各有1轟，終場4分之差獲勝，洋聯排名仍居第3，但和羅德隊之間沒有勝差，兩隊落後榜首歐力士隊2.5場勝差。

田中退場後，旅日投手宋家豪8局下登板，投1局被揮出兩支安打、失1分，9局下松井裕樹連續解決3名打者，共同為樂天保住勝利。

宋家豪本季出賽37場，戰績1勝1敗20中繼、防禦率2.04。