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日職／吳念庭連5戰安打 本季39分打點西武最猛
西武隊今天在埼玉主場出賽，對決太平洋聯盟排名第2的羅德隊，旅日好手吳念庭擔任先發三壘手、第6棒，全場4次打數揮出1支安打，攻下1分打點，最近連續5場比賽出現安打，西武終場6：7落敗。
吳念庭3局下揮出一壘方向滾地球，攻下本季第39分打點，仍是隊上打點王，74支安打名列第2，今天4支1後，本季打擊率2成71。
西武先發投手松本航狀況不佳，只撐4局退場，被揮出5支安打包括兩支全壘打，還送出4次保送，失7分全是自責分，終止6連勝，戰績掉到7勝4敗。
羅德先發投手岩下大輝投5局，被揮出7支安打包括1支全壘打，也出現3次保送，失5分全是自責分，投球內容普通，但隊友前兩局就攻下7分奠定勝基，他投出4連勝後，戰績升至8勝4敗。
西武近況不振，今天再輸羅德後，最近8場比賽只有1勝7敗，洋聯排名仍是第5，羅德近8戰則是6勝1和1敗，穩住洋聯第2，落後歐力士隊2.5場勝差。
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