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中職／台南復賽開打 全新LED大螢幕啟用

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市立棒球場全新LED大螢幕今天啟用。圖／台南市教育局提供
台南市立棒球場全新LED大螢幕今天啟用。圖／台南市教育局提供

中華職棒上半季賽事受疫情影響，停賽近2個月，今晚在台南市立棒球場復賽開打。市長黃偉哲在上一季賽事統一獅奪下總冠軍時承諾更換LED大螢幕，也在今天兌現，回應球迷期待；黃偉哲也到場見證新螢幕啟用，期待解封日時球迷一起進場觀賞。

台南棒球場大螢幕使用17年後功成身退，黃偉哲表示，棒球是台灣的國球，而統一獅更是台南在地的職棒球隊，在上個球季順利拿下隊史第10座總冠軍。市府作為統一獅地主隊的最強後盾，也為提供球迷更優質的觀賽環境，整合市府及民間資源，於停賽期間耗資1300萬元更新球場螢幕。

黃偉哲說，新螢幕除了長度增加近2倍，解析度也全面提升，相信球迷未來看球時，能有更舒適的觀賽享受，亞太國際棒球訓練中心也於上個月完成2座成棒內野練習場，成棒主、副球場也持續興建中，將持續提升各項棒球硬體設備，打造棒球首都。

台南市體育處表示，目前疫情仍不穩定，雖已配合中央政策微解封，但不能掉以輕心，中職賽事除了以閉門比賽方式進行外，市府也會派員在場館周邊巡查，宣導民眾配合戴口罩、不群聚等防疫措施，也呼籲球迷，在疫情3級警戒期間，盡量待在家看轉播，共同防疫。

棒球 統一獅 中職

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