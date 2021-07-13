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中職／悍將球迷「分身」進場 家嘉姐帶蝦捲、喬治來了

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
家嘉姐及喬治蝦捲的三人組合。圖／富邦悍將隊提供
家嘉姐及喬治蝦捲的三人組合。圖／富邦悍將隊提供

中職今天採閉門開打復賽，不僅球迷無法進場，吉祥物、啦啦隊也都無法參與，富邦悍將隊在網路募集球迷照片，邀請球迷透過「分身」前來球場為悍將加油，持續與悍將隊一同奮戰，今天在斗六球場陪同全隊一起復賽。

包括悍將隊應援團長、16位Fubon Angels、悍將吉祥物Frankie、Bonnie、家嘉姐及喬治蝦捲的三人組合、鐵粉黑哥，甚至連剛出生的雙胞胎嬰兒都紛紛響應加入。

本次悍將隊球團共募集超過兩百張照片，從0歲嬰兒到可愛的寵物都換上悍將隊服飾，一起來為富邦悍將加油。

原定要放在新莊棒球場的球迷立牌，也因配合防疫政策調整主場的關係，本周將先放至在斗六棒球場三壘觀眾席。參與活動的球迷朋友除了可領取APP進場點數之外，活動結束後也可以將立牌帶回家作紀念。

0歲嬰兒一起為悍將加油。圖／富邦悍將隊提供
0歲嬰兒一起為悍將加油。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將球團在網路募集球迷照片， 邀請「分身」前來球場為悍將加油。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將球團在網路募集球迷照片， 邀請「分身」前來球場為悍將加油。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將 棒球 中職

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