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中職／先發投手戰力不足 悍將：郭俊麟應趕不及上半季

中央社 / 台北13日電
富邦悍將隊郭俊麟。 圖／富邦悍將球團提供
富邦悍將隊郭俊麟。 圖／富邦悍將球團提供

中華職棒今晚復賽，富邦悍將隊延賽期間邦威、傑斯先後離隊，總教練洪一中提到，本土投手江國豪手有點狀況、無法即刻回一軍，洋投戰力優先，至於郭俊麟上半季亮相不太可能。

中華職棒因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延賽將近2個月，期間悍將隊投手邦威離隊回墨西哥準備代表國家打東京奧運，傑斯也因為個人因素自請離隊，洪一中直言，「投手這方面，尤其是先發投手有一點不足。」

洪一中表示，球隊有持續找洋將，目前洋投戰力有羅力、猛悍、優瑪，猛悍、優瑪本週應該就會加入先發投手輪值，「擔心歸擔心，比賽還是要打，比賽還沒有開始，也不知道是好是壞，打了才知道。」

悍將陣中還洋砲紐那斯，但洪一中表示，目前先發投手群戰力比較吃緊，本土投手江國豪本來定位先發，但他的手臂有一點狀況，應該沒辦法即刻回到一軍，接下來賽程密集，急需先發投手的情況下，勢必要先讓洋投上場，打者再視情況調整。

悍將去年季中選秀選入具有日職資歷的投手郭俊麟，近一年因開刀持續復健，洪一中表示，開刀通常要1年以上，目前剛好滿1年，郭俊麟的投球狀況時好時壞，上半季一軍亮相不太可能，下半季還要看狀況。

至於陣中其他傷兵，洪一中表示，野手高國輝傷勢已經復原，今天也會上場比賽，林哲瑄則還需要一段時間，目前沒有上一軍，但距離可以比賽的時間點應很快。

洪一中 郭俊麟 江國豪

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