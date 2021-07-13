中職／桃猿摩拳擦掌期待復賽 洋投歐飛登調整回先發

中職等了將近2個月今晚復賽，樂天桃猿隊總教練曾豪駒說，球員們摩拳擦掌很期待，延賽影響賽程也牽動投手輪值，洋投歐飛登調整回先發，有望近期登錄一軍。

中華職棒今晚復賽，樂天桃猿隊作客台南棒球場與統一獅隊交手，曾豪駒表示，等了這麼久終於可以比賽，大家都很興奮，雖然因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，延賽期間只能分批分階段訓練，但球員調整準備都有到位。

因為延賽影響接下來的賽程，上半季剩餘賽程安排密集，下半季可能週一也會安排賽事，影響各隊先發投手輪值安排。

曾豪駒表示，上半球季暫時還不會有投手定位的調動，洋投豪勁持續放在中繼位置，下半季可能會稍微調整，因為賽程安排不同，需要洋投吃局數，可能會讓豪勁慢慢調整回先發。

至於二軍洋投歐飛登，先前都以後援出賽為主，曾豪駒也表示，延賽期間有幫歐飛登重新調整回先發，如果需要近日可能就會登錄一軍；另外還有2名洋投霸林爵、猛快，依然是先發定位。

休息這麼久終於復賽，曾豪駒表示，都準備就緒了，就看球員的適應能力，一下子就要面對高張力比賽，有沒有辦法馬上把狀況調整好。