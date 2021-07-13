中職／泰迪離隊影響獅輪值 施子謙、姚杰宏有望補上

中華職棒今晚復賽統一獅隊首戰與樂天桃猿隊交手，獅隊陣中洋投泰迪離隊回墨西哥打奧運，總教練林岳平表示對先發投手輪值當然有影響，本土投手施子謙、姚杰宏是遞補輪值人選。

中華職棒因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響延賽將近2個月，今天復賽兩地開打，統一獅隊在主場台南棒球場迎戰樂天桃猿隊，獅隊在延賽期間洋投泰迪確定離隊，將要代表墨西哥棒球代表隊打奧運。

獅隊總教練林岳平表示，延賽將近2週的時間，投手部分每週都按照先發輪值調整的方式練習、安排訓練比賽，投手方面的調整比較不擔心。

但林岳平也提到泰迪離隊確實對先發輪值影響大，泰迪本來是球隊設定的前2號先發投手輪值，現在讓猛威爾補上來。林岳平表示，目前陣中的洋投水準都不錯，但現在的狀況不能允許他們在比賽中受傷或有不穩定的情況。

林岳平表示，除了洋將外，隊內還是要想辦法找能補上的先發本土投手人選，除了原本的先發輪值古林睿煬和江辰晏外，施子謙和姚杰宏是人選，「他們兩人在延賽期短期訓練比賽，有表現出可以補上輪值的預期水準。」