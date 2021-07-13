中職／二軍全壘打王黃柏豪來了 葉總觀察一軍適應力

味全龍隊今天要尋求6連勝，擊敗富邦悍將隊將就將擺脫爐主位置，去年的二軍全壘打王黃柏豪也趕上復賽回歸，補上龍隊最需要的砲管，總教練葉君璋對他的狀況稍有保留，認為還需要看看一軍適應能力。

龍隊前一戰已是5月14日，終於等到賽季重啟，葉君璋表示，等了很久終於可以比賽，球員心情上都很興奮，龍隊的一軍首季就碰上因疫情暫停，他認為不見得是壞事。

「去年在二軍時，我們比賽也沒辦法那麼多，我自己是覺得影響沒有很大。」葉君璋指出，「剛好讓他們有點喘息機會，重新充電一下，不是壞事，大家這段時間比較在意的事不是在球場上，而是不要染疫，也是最常提醒球員的事。」

龍隊洋投鋼龍在延賽前就因右手肘緊繃停賽，目前狀況仍持疑，葉總表示，「鋼龍說嚴重不嚴重，但對球隊影響很大，他以前沒有碰過這個傷勢，這次受傷有點擔憂，但經過所有檢查都沒有太大問題。」他評估由於休息時間較久，回到球場上至少還需1個月。

龍隊這段時間將以本土先發投手為主，王維中、徐若熙、林子昱、郭郁政加上萬用洋投伍鐸。

龍隊期盼中的重砲黃柏豪也在復賽日回歸，他在去年二軍總冠軍賽時手腕骨裂，今天擔任指定打擊出賽，至於調整狀況如何？葉君璋表示，「打了就知道，這段時間是表現滿出色的，但沒有正式比賽，還要看一軍的適應能力。」