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中職／陳冠宇定位先發投手 曾豪駒喜歡他的笑容
樂天桃猿隊昨天在選秀帶回兩名旅外球員，第一指名選進旅日左投陳冠宇，第三輪再帶回旅美投手曾仁和，總教練曾豪駒談到兩人定位，陳冠宇從一開始就是設定為先發投手，曾仁和則須等到他進入球隊後再評估身體、實戰狀況。
在悍將隊確定將挑選江少慶後，猿隊就鎖定陳冠宇，也早早邀他到隊上一起練球，這段時間已經對他有充分觀察，將以什麼角色幫助猿隊，也早已有譜。
曾豪駒表示，「我們一開始設定他就是先發投手，這段時間跟我們訓練，都有掌握他的狀況。」他也注意到陳冠宇與隊友們相處融洽，「尤其是年輕選手都會黏著他，請教在場上相關問題，和球隊配合上做很好。」
曾豪駒指出，陳冠宇在日職有穩定出賽、有實績，他的貢獻度看得見，除此之外，「在談吐表達上也是一個高EQ的選手，我也是滿喜歡他的笑容，可以讓人覺得很開心。」
曾仁和具備大聯盟資歷，但因近年狀況較令人擔憂，直到第三輪才被猿隊帶走，曾豪駒對於他的定位還沒有定案，「對他的身體狀況、實戰狀況還沒有很清楚，等他進來後再去評估未來定位。」
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