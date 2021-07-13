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中職／洪總談到洋投也苦笑 好消息是高國輝回來了

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
總教練洪一中談到延賽近兩個月最擔憂的部分，忍不住苦笑說走了兩個洋投。 圖／中職提供
總教練洪一中談到延賽近兩個月最擔憂的部分，忍不住苦笑說走了兩個洋投。 圖／中職提供

富邦悍將隊在復賽首日就有保衛戰要打，再輸就將淪為墊底，總教練洪一中談到延賽近兩個月最擔憂的部分，忍不住苦笑說：「哈哈哈哈，我們最近走了兩位洋將，投手方面是有點…不足。」悍將隊今天有重兵回歸，高國輝傷癒回到一軍，今天就會上場出賽。

中職今天是復賽第一天，首戰是在斗六球場由悍將隊作東面對味全龍隊，兩隊目前居戰績第4、5位，差距只有半場勝差，悍將隊由洋投羅力把關首戰，龍隊則是推出本土左投王維中。

等了兩個月終於有球可打，洪總說：「選手在防疫期間已經兩個月沒有比賽了，一直在練習，很渴望有比賽，終於復賽心情上很高興，也希望可以順利，不要再有疫情，把今年比賽打完。」

悍將隊今天有重兵回歸，高國輝傷癒回到一軍，今天就會上場出賽。 聯合報系資料照
悍將隊今天有重兵回歸，高國輝傷癒回到一軍，今天就會上場出賽。 聯合報系資料照

悍將隊上半季戰績貧乏，延賽期間又走了邦威、傑斯兩位洋投，洪總坦言先發投手方面有不足，「但我們會盡量看能不能克服，洋將也還有，只是沒有比賽過，不知道狀況怎樣，擔心歸擔心，但還是要打、盡力而為，現在擔心也沒用。」

悍將隊升上優瑪、猛悍兩位洋投，本周就會進入先發輪值，洋砲紐那斯則在隊形現階段更需要先發投手的情況下，只能先等等。

高國輝在延賽前因小腿拉傷下二軍，已經傷癒歸隊，趕上復賽首戰，洪總表示他今天就會出賽，倒是林哲瑄的背部有些不適，目前還在二軍調整。

高國輝 富邦悍將 林哲瑄

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