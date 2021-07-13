中職／ 餅總看見攻擊能力 李丞齡復賽首戰一軍「開箱」

中職今天復賽，在台南球場由統一獅迎戰樂天桃猿隊，獅隊先發打線有亮點，2018年選秀第4指名選進的李丞齡，擔任第6棒、指定打擊出賽，這也是他的中職一軍「開箱秀」。

全面延賽56天後終於要迎接比賽開打，獅隊總教練林岳平表示，比較擔心的是球員臨場表現，「兩個月沒有張力比較大的比賽，短期修復和應對，是教練團比較難掌握的。」

像是度過了「春訓2.0」，但與春訓還是有不同，林岳平表示，春訓時還有熱身賽，但這回是直接開打、成績計算，「比較有挑戰性，不管是選手、教練，都要看怎麼在短時間內去突破，搶下上半季的冠軍。」

「餅總」分享選手心情，一開始延賽時，球員都有點忐忑，一直詢問有沒有復賽消息，「延了3次終於要開打，他們也很開心，也一直給我訊息說希望打滿整季，選手一直保持在想要復賽的狀態。」

林岳平指出，由於投手按照輪值、有固定節奏在投練習賽，對投手的擔心較少，對野手比較擔心，加上前陣子有段時間遇到梅雨季，訓練相對受限，復賽後的打線安排也有變動，將會以在練習賽近況較好的選手擔當中心棒次。

驚喜就是還未在一軍出賽過的李丞齡，將在今天先發迎接一軍首戰，林岳平表示，「今天比較期待的是生涯第一次出賽的李丞齡，延賽期間有看到他有很好的攻擊能力，以他現在的狀態，以及和其他選手比較，決定讓他有個機會，用DH去看看他有沒有辦法及時幫助球隊補上。」