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日職／王柏融重返先發繳3支0 9局被代打換掉

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
王柏融。 資料照
王柏融。 資料照

台將王柏融重返先發打線，今天面對歐力士隊的3打數沒有安打，打擊率下滑2成41，所屬的火腿隊終場以0：5遭到完封。

火腿上周與羅德的3連戰（包括1場因雨延賽），王柏融皆未排進先發打線，今天終於再次先發出賽，擔任第5棒、指定打擊。

面對歐力士先發投手增井浩俊，王柏融第2局敲出二壘方向滾地球出局，第4局掃向中外野打得強勁，卻遭中外野手福田周平演出美技撈進手套；王柏融第7局面對後援投手澤田圭佑，將146公里紅中直球打向左外野遭到接殺。

火腿9局一出局攻占一、二壘，輪到王柏融棒次，但被代打取代，確定此役3支0作收。

增井浩俊以79球先發6局，只被敲出3安打、無失分，與3任後援投手聯手壓制火腿打線掛蛋。

歐力士的5分都在首局取得，火腿先發投手池田隆英被敲連續安打，還因自己的失誤讓危機持續擴大，歐力士18歲新人來田涼斗緊接補上兩分砲，池田隆英最終投1局、失5分退場。

此役是來田涼斗的生涯首場出賽，首打席首球就開轟，成為日職史上高中畢業新人第一人。

王柏融 火腿 歐力士

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