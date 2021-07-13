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中職／復賽後洋將大洗牌添變數 悍將成最大受害者

聯合新聞網 / 綜合報導
富邦悍將隊新洋砲紐那斯能帶來多少幫助仍是未知數。 聯合報系資料照
富邦悍將隊新洋砲紐那斯能帶來多少幫助仍是未知數。 聯合報系資料照

中職今日（13日）將重新點燃戰火，然而悍將、獅隊這段疫情嚴峻期間都有洋將為謀生路出走，若加上索沙，悍將甚至一口氣少了3名洋投，未來可能將嚴重影響戰力版圖。

日前由於墨西哥國家隊徵招，合約期滿的獅隊洋投泰迪與悍將洋投邦威兩人陸續先與墨西哥聯盟球隊簽約，以備戰接下來的東京奧運，兩人分別加盟提華納公牛隊（Toros de Tijuana）與蒙特雷蘇丹隊（Sultanes de Monterrey）。同樣來自墨西哥的富邦洋投傑斯，近期出走的理由並非國家徵招，而是認為台灣疫情嚴峻決定返鄉施打疫苗，目前已先行離台，並表示未來也不排除為墨聯打球。

若加上賽季因傷報銷提前返美的索沙，富邦悍將已經折損3名在季前風聲大的洋投，雖然還有羅力、育成洋投優瑪以及新簽約的猛悍（Adalberto Mejía）等洋投在，但後者長時間關機，未有實戰經驗，能否一上場就提供如邦威、傑斯兩人的貢獻，不得而知。

另外富邦還有4月時就來台報到的紐那斯，不過他也尚未擁有實戰經驗，即便擁有11年大聯盟資歷，能否填補悍將最缺乏的進攻火力仍有待觀察。

中職原訂洋將登錄大限為8月31日，但由於疫情延後2個月，期限是否因此推延仍待聯盟宣布，從洋將戰力充沛到捉襟見肘的富邦球團也表示，除了等待下半季選秀狀元江少慶的初登板，近期也會積極補強洋將戰力。

富邦悍將 索沙 羅力 江少慶

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