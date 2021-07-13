中職／旅外五虎將包辦首輪選秀 相約下半季拚輸贏

本季中職選秀會於昨天落幕，5名旅外歸國台將江少慶、陳冠宇、呂彥青、胡智為與吉力吉撈．鞏冠皆如願以前5順位來到新東家，也是史上首次第一輪全為旅外球員，五人都希望能在下個半季就馬上替球隊做出貢獻。

狀元江少慶在延賽前就以自行培訓合約隨悍將隊二軍練球，意即早就「非官方」加盟的他表示：「很開心富邦可以第一輪就選我，接下來就把狀況調到最好。」、「按照規定下半季可以出賽，會在這段時間把自己狀況調整好。」並透露自己其實一直有在關注中職比賽，坦言打者其實不好對付，最後希望替富邦拿下更多比賽。

30歲的旅日好手陳冠宇在第二順位被樂天桃猿挑中，上個月成為猿隊自行培訓選手的他，雙方對加盟早就存在一定默契，他也很開心被猿隊選中：「今天是我中職的起點，穿上第一套中文球衣在場上投球，會為猿隊和強力隊友一起拿總冠軍。」

象隊則相中同樣旅日的投手呂彥青，他期待在中職有舞台可以展現實力，「不管在哪打球，有舞台最重要，現在中職是最好的選擇，就決定回來打球。」而他與總教練林威助同樣出身日職阪神虎，兩人曾一起聊在日本的生活以及球隊的訓練，他希望可以替球隊做出貢獻，拿下冠軍。

統一獅則拿下有「小嘟嘟」之稱的胡智為，他表示原本來中職最想對決的就是獅隊外野三帥——陳傑憲、蘇智傑﹑林安可，「可惜」現在同隊少了點例行賽較勁的機會，另外他也謙虛表示自己沒有資格勝任「小嘟嘟」這個封號，之後看到潘威倫本人可能會很緊張。

龍隊則如願補進捕手砲吉力吉撈．鞏冠（Giljegiljaw Kungkuan，漢名朱立人），他其實過去於印地安人隊小聯盟時期就與總教練葉君璋熟識，能獲味全首輪指名他覺得非常開心，身為捕手的他也稱讚未來隊友王維中、徐若熙的球質很好，希望能在下半季出賽，自己隨時都準備好了。